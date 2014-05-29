Україна отримала від Світового банку $750 млн кредиту

Україна одержала 750 млн. дол. кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації проекту «Перший кредит на політику розвитку», говориться в повідомленні Міністерства фінансів

«Угода між Україною і Світовим банком була підписана 26 травня 2014 року. Кредит залучено на 16 років і 7-річним пільговим періодом за змінною ставкою – 6 місяців LIBOR + спред. Одноразова комісія становить 0,25%», - говориться в повідомленні.

Як наголошується, кошти будуть використані для проведення стратегічних та інституційних реформ, спрямованих на подолання кризових явищ і стабілізацію фінансово-економічної ситуації в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Кабінет міністрів України визначив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідальним за залучення коштів Світового банку в обсягу 750 млн. дол. за програмою "Перша позика на політику розвитку". Коментуючи урядове рішення, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета відзначив, що йдеться про надання допомоги Україні у врегулюванні ситуації в тих секторах, які «працюють зі скрипом», - в першу чергу, це експорт, малий і середній бізнес.

26 травня Кабмін і Світовий банк підписали кредитні договори щодо фінансування трьох нових проектів в Україні загальною вартістю 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року.