Мінфін залучив 548,4 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 29 травня, залучило до держбюджету 78,244 млн грн і 39,960 млн дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, гривневі кошти залучені в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,3% річних за однією поданою заявкою, валютні - внаслідок розміщення 13-денних облігацій у доларах США під 3% річних.

За інформацією Мінфіну, в результаті проведеного аукціону до держбюджету надійшло 548,402 млн грн за офіційним курсом НБУ.

Нагадаємо, що раніше Мінфін не планував розміщення валютних облігацій в травні поточного року, а під час останнього аукціону 27 травня позапланово залучив до держбюджету 214,770 млн дол. на 14 днів під 3% річних, задовольнивши всі 8 поданих заявок.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у травні провів три аукціони з розміщення ОВДП, під час яких залучив до держбюджету 2,266 млрд грн і 214,770 млн дол.

За оперативними даними Держказначейства на 26 травня, з початку року до держбюджету надійшло 68,393 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 27,174 млрд грн на обслуговування держборгу - 14,722 млрд грн.

Станом на 28 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 287,366 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 177,264 млрд грн, у власності банків - 83,893 млрд грн, нерезидентів - 16,111 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.