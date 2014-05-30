BNP Paribas загрожує штраф в $10 млрд за порушення санкційного режиму

Міністерство юстиції Сполучених Штатів має намір стягнути з французького банку BNP Paribas $10 млрд в якості штрафу за порушення санкційного режиму, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Влада США звинуватила BNP Paribas в порушенні фінансових санкцій, введених проти Ірану, Судану, Куби та інших країн.

За словами джерел, французький банк готовий заплатити лише $8 млрд, що істотно ускладнює переговори між сторонами.

Видання зазначає, що у разі, якщо Мін'юст Сполучених Штатів виграє позов, BNP Paribas доведеться заплатити найбільший штраф, що коли-небудь був накладений на банк.

Нагадаємо, міжнародна фінансова група BNP Paribas є основним власником «Укрсіббанку» (BNP Paribas - 84,9996% акцій, ЄБРР - 15% акцій), який працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків.

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