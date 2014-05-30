Спонсор терористів Царьов втратив свої підприємства в Україні - журналіст

Сьогодні в Дніпропетровській області, за даними джерел "Цензор.Нет", проведено антитерористичну операцію на всіх дванадцяти підприємствах Олега Царьова - одного з найодіозніших зрадників України, пише на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Царьов під час подій на Майдані неодноразово закликав знищувати протести, виправдовував вбивства майданівців. Зараз Царьов відкрито підтримує тероризм, працює на російські спецслужби. Царьов - це такий сучасний незакомплексований Іуда", - нагадує Бутусов.

І при цьому, наголошує він, Царьов отримував величезні прибутки від бізнесу в Україні. За даними "Цензор.Нет", підприємства Царьова фінансували міжнародний тероризм.

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"Сьогодні нарешті канали фінансування поплічника терористів з України ліквідовані. Законним чином. Царьов з цього дня не буде отримувати гроші від свого українського бізнесу. Тепер йому не потрібно погашати російський кредит - господарі в Москві повинні будуть йому платити зарплату як наймитові", - пише Бутусов.