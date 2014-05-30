Путін через санкції Заходу перебудовує фінансовий ринок Росії

Президент РФ Володимир Путін доручив Міністерству фінансів і Центрального банку підготувати пропозиції про посилення контролю за фінансами стратегічних компаній, пишуть «Ведомости».

З урахуванням міжнародної ситуації президент справді дав кілька доручень щодо захисту фінансової системи та інтересів держкомпаній, заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, але подробиці обговорювати не став. Представники Мінфіну і ЦБ від коментарів відмовилися.

Читайте такожDeutsche Bank: Захід може дозволити собі жорсткі санкції проти РосіїОбговорюються два заходи, розповідають співрозмовники «Ведомостей». Перша і головна - планується прийняти закритий перелік банків, з якими зможуть працювати держкомпанії: відкривати рахунки, проводити фінансові операції, розміщувати депозити.

Друга міра - зобов'язати великі держкомпанії і держкорпорації створити до кінця року казначейську службу. Мінфін і ЦБ повинні представити пропозиції щодо втілення заходів.

Читайте такожЄС розробив нову стратегію скорочення енергозалежності від Росії

Можливість для стратегічних підприємств працювати тільки з певними банками може привести до переділу банківського ринку, говорять два федеральних чиновника. Чиновник, який бере участь в обговоренні заходів, пояснює, що передбачається розробити закон, в якому будуть критерії стратегічних підприємств, а також перелік операцій, які підлягають регулюванню. Зобов'язання тримати гроші тільки в певних банках торкнеться держкомпаній зі списку уряду (затверджений урядом у 2003 р. список держкомпаній, управління якими він здійснює безпосередньо), а також держкорпорацій, продовжує він, тобто мова йде приблизно про 70 найбільших державних компаній і холдингів: «Газпром», «Роснафта», «Транснафта», РЖД, «Аерофлот», «Русгідро», «Ростех», «Росатом» та ін.

Наскільки широким повинен бути список банків і які критерії відбору, співрозмовники «Ведомостей» передбачити не беруться: обговорення триває.

За словами чиновника, «дочки» іноземних банків, що працюють у Росії, також можуть потрапити в список, якщо будуть відповідати критеріям відбору, але іноземних банків у списку не буде.

13 найбільших держкомпаній РФ тримають в російських банках 1,8 трлн руб., це 14% від суми всіх компаній на банківських рахунках.