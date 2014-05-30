Міжбанк відкрився доларом по 11,85 грн

У п'ятницю, 30 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7900/11,8500, повідомляє Інтербізнесконсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,0390/16,1230.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3390/0,3408.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3606/08 (четвер - 1,3594/96).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,8000/11,8500.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1065/16,2450. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,0615/16,1335.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.