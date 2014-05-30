Росія заплатить Киргизстану за входження в Митний союз $1,2 млрд

Росія виділить Киргизстану 1,2 млрд доларів для адаптації економіки республіки при її вступі в Митний союз, заявив міністр економіки Киргизстану Темір Сарієв, передає ПРАЙМ.

"Для безболісного входження нашої економіки до Митного союзу буде створено спеціальний фонд розвитку із статутним капіталом 500 млн доларів, - сказав він. - Ці кошти будуть надані російською стороною". Крім цього, за словами міністра, Росія надасть Киргизстану ще 500 млн доларів пільгового кредиту "на умовах Міжнародної асоціації розвитку".

Читайте такожРФ, Білорусь і Казахстан створили Євразійський економічний союз"Ще 200 млн РФ виділить на реалізацію "дорожньої карти" приєднання Киргизстану до Митного союзу, - зазначив Сарієв. - В цілому, на ці процедури нам потрібно 377 млн доларів". За його словами, такі домовленості були досягнуті за підсумками зустрічі лідерів країн-учасниць Митного союзу за участю президента Киргизстану 29 травня в Астані.

Читайте такожПрезидент Вірменії поспішає вступити в Євразійський союз до 15 червняВлада Киргизстану прийняла рішення вступити в Митний союз навесні 2011 року і через 6 місяців подали офіційну заявку. Згідно з "дорожньою картою", яка була схвалена РФ, Білоруссю і Казахстаном, Киргизстан стане повноправним членом Митного союзу у 2015 році.