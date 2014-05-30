Влада зібралася допомогти громадянам, які мають валютні кредити

Голова Верховної Ради України, в.о. президента Олександр Турчинов підписав розпорядження «Про утворення робочої групи з опрацювання питання про мінімізацію негативних наслідків інфляції національної валюти для громадян України, які мають невиконані зобов’язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті (валютних кредитів), укладеними з фінансовими установами та банками України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, відповідно до розпорядження, до складу робочої групи увійдуть народні депутати України (за згодою), представники Національного банку України, Асоціації українських банків та Асоціації фінансових установ, представників громадськості (за згодою).

Керівником робочої групи призначено голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Олександра Риженкова.

Головам депутатських фракцій та груп запропоновано невідкладно надати кандидатури народних депутатів до складу робочої групи.

Робочій групі доручено до 3 червня 2014 року підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання мінімізації негативних наслідків інфляції національної валюти для громадян України, які мають невиконані зобов’язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті (валютних кредитів), укладеними з фінансовими установами та банками України, та передати їх на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності для внесення в установленому порядку на розгляд парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня біля ВР близько 70 осіб взяли участь в акції з вимогою ухвалити законопроект № 4895 «Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну».

Того дня Верховна Рада включила до порядку денного два законопроекти про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти у національну.

На пропозицію депутатів голова ВР Турчинов зазначив, що дасть доручення Національному банку щодо введення мораторію на відчуження нерухомості, квартир у тих людей, які на сьогодні не здатні повернути кредити у зв'язку зі зростанням валютного курсу, до розгляду відповідного питання у парламенті.

20 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації», яким передбачено, що військовослужбовцям, резервістам та військовозобов'язаним з початку і до закінчення особливого періоду не будуть нараховуватися штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом.