«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Міністерство доходів і зборів України підозрює «Комерційний банк «Глобус» в ухиленні від сплати податків, тому зараз у приміщенні компанії в Києві проходить обшук, повідомили УНІАН у прес-службі столичного Головного управління Міндоходів.

Згідно з повідомленням, слідчо-оперативні підрозділи відомства здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведення сумнівних фінансових операцій на загальну суму понад 390 млн грн.

За даними міністерства, Печерський районний суд Києва днями виніс ухвалу про дозвіл на проведення обшуків, один із яких проводиться в київських приміщеннях банку «Глобус».

«Оперативники столичного управління Міндоходів почали обшук за вказаною адресою. Зараз слідчі дії тривають», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з квітня цього року співробітники Міндоходів розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України.

«Комерційний банк «Глобус» (Київ) зареєстровано Нацбанком України в 2007 році.

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