У Мінфіні кажуть, що грошей для компенсації втрат від валютних стрибків немає

У державному бюджеті на поточний рік не передбачені витрати для компенсації втрат позичальників за валютними кредитами в результаті девальвації гривні, повідомив журналістам заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук.

Він зазначив, що питання щодо врегулювання взаємин позичальників і банків необхідно ставити Національному банку.

«На жаль, можна констатувати, що людина, коли бере кредит, несе певний ризик. Як це відбулося з валютним курсом. У державному бюджеті не передбачено ніяких витрат, щоб компенсувати цю різницю», - сказав Матвійчук, але зазначив, що остаточно рішення з цього питання ще не ухвалене.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України, в.о. президента Олександр Турчинов підписав розпорядження «Про утворення робочої групи з опрацювання питання щодо мінімізації негативних наслідків інфляції національної валюти для громадян України, які мають невиконані зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті (валютними кредитами), укладеними з фінансовими установами та банками України».

Політична ситуація в Україні справила негативний вплив на банківську систему, і з початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 40% - до 11,77 грн/дол. за курсом на 30 травня.

Знецінення гривні збільшує навантаження на позичальників, які отримують доходи в гривні і змушені купувати валюту для сплати за кредитами за більш високим курсом, що, за інформацією банкірів, сприяє зростанню простроченої заборгованості за кредитами.

За оцінками Національного банку, питома вага доларових кредитів за підсумками першого кварталу п.р. за рахунок девальвації гривні зросла на 7,8 в.п. - до 41,8% загального обсягу кредитів.

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