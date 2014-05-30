Держбюджет може недоотримати 6 млрд доходів за підсумками п'яти місяців

Невиконання планових показників державного бюджету щодо дохідної частини за п'ять місяців може скласти до 15%, повідомив журналістам заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук.

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Заступник міністра нагадав, що протягом перших місяців року дохідна частина бюджету не виконувалася і, незважаючи на вжиті заходи щодо економії і деякі поліпшення, проблема залишається.

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«Поки що можна сказати, що ми не виконуємо план доходів на січень-травень, за моїми попередніми даними, в межах 6 млрд грн. Невиконання буде складати до 15% доходної частини»,- сказав Матвійчук.