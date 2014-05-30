Міжбанк закрився доларом по 11,88 грн

У п'ятницю, 30 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7900/11,8500, на 12:00 ціни знизилися до 11,7400/11,8200. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8300/11,8800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0390/16,1230, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,9740/16,0865. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 16,1000/16,1720.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3408, на 12:00 ціни знизилися до 0,3379/0,3402. На закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,3394/0,3405.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3600/1,3615.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,8000/11,8500.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1065/16,2450. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,0615/16,1335.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.