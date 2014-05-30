В Україні посилюють захист прав інвесторів

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон № 1255-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Про це повідомили УНІАН у президентській прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 13 травня.

Законом у Кодексі законів про працю України частина 1 статті 41 доповнюється пунктом 5, згідно з яким додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов, серед іншого, є припинення повноважень посадових осіб.

До статті 44 вносяться зміни, згідно з якими у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 41 працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

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До частини 4 статті 130 вносяться зміни, згідно з якими на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.

До частини 1 статті 132 вносяться зміни, згідно з якими за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

У пункті 2 частини 1 статті 133 "Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників" визначається, що це стосується керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступників - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

У частині 4 статті 89 Господарського кодексу України встановлюється, що посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом (раніше - та установчими документами товариства).

До частини 3 статті 99 Цивільного кодексу України вносяться зміни, згідно з якими повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

У частині 3 статті 51 Закону “Про акціонерні товариства” визначається, що порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.