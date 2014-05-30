Голова антикорупційної комісії розповів про тіньові схеми на кордоні

Корупційні схеми в Міністерстві доходів і зборів продовжують працювати, заявив у ході прес-конференції в УНІАН голова комісії з проведення перевірки дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в Міністерстві доходів і зборів Валерій Чорний.

“Система корупційних дій у Міністерстві доходів і зборів не зламана. Прийшло нове керівництво, але поки суттєвих змін вони не внесли”, - заявив Чорний.

За його словами, дії, спрямовані на подолання корупційних схем, натикаються на дуже сильний опір, чому сприяють складна ситуація в країні й проведення виборів.

“Система налаштована на те, щоб не платити, і бізнес звик до цього, тим більше, що правила, які поставлені - непрозорі. Перезавантажити систему, як натиснути кнопку на комп'ютері, неможливо, потрібна системна робота”, - сказав він.

При цьому, за словами Чорного, системних кадрових змін не відбувається, на багатьох посадах залишаються старі кадри. І навіть ті, хто вимушений був бігти після зміни влади, тепер повертаються й упевнені, що їм за це нічого не буде, вважає експерт. Це ж стосується й деяких депутатів, які знову з'явилися у Верховній Раді, тоді як їхні люди залишаються на багатьох ключових постах, які працювали раніше на наповнення бюджету "сім'ї" Януковича.

Чорний зазначив, що особливо серйозні проблеми залишаються на митниці, де продовжують існувати величезні тіньові фінансові потоки, чому сприяє відкритість кордонів.

“Зараз у нас взагалі відриті кордони, причому не лише з Росією. Контрабанда йде таким суттєвим потоком, що навіть важко уявити”, - зазначив Чорний.

Він повідомив, що особливу популярність тіньові схеми мають при ввезенні в Україну одягу, взуття, підакцизних товарів, автомобільних запчастин. Особливо це характерно для дорогих брендових товарів.

Часто йдеться про суттєве заниження митної вартості товарів, коли, приміром, взуття ввозиться на територію України за задекларованою вартістю в 2 долари за пару, а її роздрібна ціна на прилавках вітчизняних магазинів становить потім 150-200 доларів, зазначив Чорний.

“Ця система створена й працює. Закривають один майданчик, а на його місці з'являються два нових, як їх називають, “партизанські”. Просто раніше це були “державні” майданчики, а зараз вони “приватні”, але бюджету від цього не легше”, - підкреслив він.

Водночас, перевірки, проведення яких ініціює антикорупційна комісія, часто проводяться органами, які самі й є об'єктом цієї перевірки, що лише посилює корупцію.

“Якщо ми робимо пропозицію відсторонити якогось керівника й провести перевірку, цього просто не робиться. Нам лише відписки надсилають. А матеріали на перевірку відправляють тим органам, чиї матеріали перевіряються. Як же можна перевіряти самого себе? Яким буде результат?”, - підкреслив Чорний.

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Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з держбюджету минулого року було виведено 290 млрд грн, а з урахуванням державних гарантій прихований дефіцит бюджету становив, у тому числі з приватним сектором, близько 800 млрд грн.

За його словами, велика частина цих коштів виводилася через відповідні офшорні зони за кордон. При цьому лише з місцевих бюджетів, спеціальних фондів було незаконно виведено близько 70 млрд грн.

За підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був вимушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це безпосередньо хабарі й відкати, що виплачуються при проведенні процедури державних закупівель, повернення ПДВ, митного оформлення та відносин у аграрній сфері.

Наприкінці березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив протягом двох тижнів ліквідувати всі корупційні схеми на митниці. Для цього, за словами новопризначенного куратора митниці Віталія Науменка, необхідно провести серйозні кадрові зміни в митній службі.

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Зокрема, вже на початку квітня Міндоходів оновило керівний склад регіональних митних служб, змінивши 22 із 27 керівників. При цьому було звільнено зі служби 20 начальників митниць.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на його базі державну податкову й митну служби Міністерству фінансів. Кураторами податкової й митної служб призначені Ігор Білоус і Віталій Науменко, а служби фінансових розслідувань - Володимир Хоменко.

