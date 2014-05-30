В Україні вже у десятому банку ввели тимчасову адміністрацію

Згідно з повідомленням, фонд ухвалив рішення про запровадження тимчасової адміністрації в банк на підставі постанови правління Національного банку України №320 від 30 травня 2014 року «О віднесення публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗбанк» до категорії неплатоспроможних».

Нагадаємо, що Фонд гарантування 29 травня запровадив тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанк», 26 травня - в «Південкомбанк», 22 травня - в «Промекономбанк», 24 квітня - в «Інтербанк», 14 березня - в банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня - в «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», 17 січня - в банк «Даніель».

Таким чином, «АвтоКрАЗбанк»» став десятим банком, у якому з початку поточного року запроваджено тимчасову адміністрацію.

Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку Володимира Третьяка.

За інформацією фонду, в період тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

У той же час, у фонді підкреслили, що подача заяв на виплату коштів до початку і в період роботи тимчасової адміністрації законодавством не передбачена, виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду гарантування.

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Довідка УНІАН. «АвтоКрАЗбанк»» працює на ринку України з 1993 року і і входить до групи невеликих фінустанов щодо активів. За інформацією НБУ, власниками банку є Сергій Пахальчук (24,99%), Андрій Лизогуб (24,99%), Андрій Некрилов (24,99%).