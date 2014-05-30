Fitch: минулі вибори позитивно вплинуть на кредитоспроможність України
17:40, 30 травня 2014Фінанси
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Fitch відзначає позитивний вплив минулих президентських виборів в Україні на кредитоспроможність країни.
Вибори скорочують політичну невизначеність / REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що минулі президентські вибори в Україні забезпечують підтримку кредитоспроможності України, скорочуючи політичну невизначеність на короткострокову перспективу.
Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.
«Fitch Ratings відзначає, що минулі президентські вибори в Україні забезпечують деяку підтримку кредитоспроможності суверенного емітента, скорочуючи політичну невизначеність на короткострокову перспективу і потенційно віщуючи часткове зближення у відносинах з Росією», - йдеться в повідомленні.
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