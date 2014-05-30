Fitch прогнозує падіння ВВП України цього року на 5%





Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Як зазначає Fitch, криза продовжить позначатися на економіці України. «Ми прогнозуємо скорочення ВВП на 5% цього року. Без Криму промислове виробництво в квітні скоротилося на 6% щодо попереднього року, й споживчі витрати помітно знизилися, особливо на сході країни. Інфляція в квітні становила 3,3%, але Fitch очікує її збільшення у зв'язку з тарифами на газ і зниженням обмінного курсу», - йдеться в повідомленні.

Fitch зазначає, що державні фінанси знаходяться під тиском, але уряд підвищив податки й знизив витрати, скоротивши бюджетний дефіцит.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16%, але очікує покращення макроекономічних показників України в 2015 році.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, і також прогнозує, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році й 10,5% у 2015 році.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни й загальноекономічних проблем. Водночас у ЄБРР зазначають, що в 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Водночас, як заявляв міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета в травні цього року, уряд може переглянути свій прогноз у зв'язку з нестабільною ситуацією, що триває на південному сході країни.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

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