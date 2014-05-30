Київ оцінює свої втрати в Криму на сотні мільярдів доларів - Продан

Україна оцінює свої втрати в Криму в сотні мільярдів доларів і має намір включити їх до судового позову до Росії, заявив глава Міненерго України Юрій Продан, передає РІА «Новости».

"Ми оцінюємо свої втрати, які понесла Україна у зв'язку з анексією Криму. Готується відповідний позов. Але він входить у великий позов, який держава Україна готує проти Росії. Зараз розглядається міністерством юстиції", - сказав Продан журналістам у Берліні.

"Зараз йде оцінка, є юридичний опис цих активів. Я думаю, що це сотні мільярдів доларів", - заявив він пізніше РІА РІА «Новости».

Продан пояснив, що це "вся українська власність - вартість шельфу, вартість бурових установок, електричних передач, вартість водоканалу".

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.