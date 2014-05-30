МВФ виділить Греції новий транш у 3,41 млрд євро

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив виділення Греції нового кредитного траншу в розмірі приблизно 3,41 млрд євро, повідомила сьогодні прес-служба МВФ, штаб-квартира якого розташована у Вашингтоні.

Рішення про надання цієї позики було ухвалене радою директорів МВФ за підсумками чергового, п'ятого за рахунком, огляду виконання Грецією програми антикризової підтримки, передає "Прайм".

Ця програма МВФ була затверджена 15 березня 2012 року. Нинішнє рішення ради директорів означає, що до теперішнього часу Афіни отримали доступ до приблизно 11,58 млрд євро, або 15,75 млрд доларів кредитної допомоги з боку МВФ.

Програма здійснюється спільно з країнами зони євро. Усього в її рамках Греції передбачається виділити близько 173 млрд євро протягом чотирьох років.

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