Кіпр зняв останнє обмеження на транзакції місцевих банків
В країні залишаються в дії обмеження на переказ коштів за кордон через кіпрські банки
На Кіпрі оголошено про скасування останнього обмеження на операції місцевих банків усередині країни. Міністерство фінансів республіки повідомило, що відтепер клієнтам однієї кредитної установи дозволяється відкривати рахунки в іншому банку. Однак суворі заходи контролю за переведенням капіталів кіпрськими банками за кордон, продовжують діяти, повідомляє Прайм.
Мінфін зняв останнє обмеження після того, як 14 місяців тому, в березні минулого року уряд був змушений прийняти вимоги ЄС і МВФ щодо безпрецедентної "стрижки" незастрахованих депозитів у двох найбільших банках країни з метою рекапіталізації системного для економіки острова Банку Кіпру та проведення глибокої реструктуризації банківської системи. В обмін влада отримали кредит у 10 млрд євро, необхідних для запобігання дефолту.
Ця безпрецедентна міра викликала шок на Кіпрі і призвела до закриття майже на два тижні всіх банків країни і до подальшого введення жорстких обмежень на операції кредитних організацій з метою не допустити виведення їх клієнтами коштів за кордон. Протягом року поступово ці обмеження пом'якшувалися і сьогодні були повністю зняті.
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Поки залишається незрозумілим, як довго будуть зберігатися суворі обмеження на закордонні транзакції кіпрських банків. Російські і багато інших іноземних банків, що працюють на острові, були виведені з-під дії обмежувальних заходів ще минуломого року.
В країні залишаються в дії обмеження на переказ коштів за кордон через кіпрські банки, а також заборона на вивезення понад 3 тис. євро пасажирами авіарейсів, що виїжджають з країни.