Європейський центробанк може встановити негативну ставку за євро

Про це повідомляє сьогодні лондонська газета "Файненшл таймс", передає Прайм.

"На засіданні, яке відбудеться у четвер, очікується, що Рада керуючих ЄЦБ зробить крок, який не здійснював жоден Центральний банк знизить облікову ставку нижче нуля, - зазначає видання. - Одночасно він, мабуть, розширить кредитування середнього та дрібного бізнесу".

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Негативна облікова ставка означає, що вкладникам не вигідно тримати свою готівку на рахунках банку, оскільки на депозити не тільки не нараховуються відсотки, а навпаки - списуються. Тим самим ЄЦБ, на думку незалежних фахівців, спробує одночасно досягти двох цілей: збільшити кредитування бізнесу приватними банками і знизити курс євро щодо долара та інших твердих валют.

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"Не варто переоцінювати можливий вплив на курс євро негативної ставки, - зазначив валютний аналітик банку ING Перт Крпата. - Мабуть, цей крок може лише затримати подальше подорожчання євро, але не більше".

