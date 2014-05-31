В Міндоходів спростували інформацію про порушення справи проти банку «Глобус»

В Міністерстві доходів і зборів спростували інформацію про порушення кримінальної справи відносно співробітників банку «Глобус», пише Еспресо.тв.

Слiдчi дii проведені слідчо-оперативними підрозділами ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5 в приміщеннях ВАТ «Комерційний Банк «Глобус», пов’язані з кримінальними провадженнями щодо клієнтів, рахунки яких були відкриті у вищезазначеному банку.

Відносно посадових осіб ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» кримінальних проваджень не порушувалось.

Також, як повідомив начальник прес-служби міністерства Микола Ковтуненко на прес-конференції, жодної кримінальної справи відносно цього банку не відкривалося, ця інформація є недостовірною і вона виникла в результаті технічної помилки прес-служби.