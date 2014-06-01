Окупований Крим остаточно перевели на рублі

У магазинах тепер повинні зникнути подвійні цінники, всі готівкові і безготівкові розрахунки мають проводитися в рублях, а українська гривня отримує статус "іноземної валюти", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Зміни відбулися згідно з законом про скорочення терміну обігу гривні у Криму, підписаним президентом Росії Путіним 27 травня.

Читайте такожСевастопольцям пообіцяли робочі банкомати, але тільки на кораблях у моріЦим указом окупанти радикально прискорили процес відриву півострова від української фінансової системи - раніше планувалося використання гривні "нарівні з рублем" до 1 січня 2016 року.

Вчора повідомлялося, що в Сімферополі через це виникли величезні черги - люди поспішали отоварити гривні, оскільки багато отримали зарплату і соцвиплати в українській валюті.