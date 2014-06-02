Росія погодилася виконати всі умови Visa і MasterCard - ЗМІ

Президент РФ схвалив домовленості уряду з міжнародними платіжними системами (МПС) про продовження роботи в Росії. Закон "Про національну платіжну систему" знову буде змінено. Звідти зникне конкретика про санкції до МПС за відключення російських банків і з'явиться - про обов'язки останніх створювати між собою міжхостові об'єднання для підстрахування дій МПС. Це має прискорити створення страхувальної системи платежів і розрахунків в Росії, пише "Комерсант".

Читайте такожРосія пішла на поступки MasterCard і Visa Як розповіли "Ъ" кілька джерел на банківському ринку, в минулу середу Володимир Путін провів закриту нараду з урядом і ЦБ, в ході якої принципово схвалив чергову зміну закону "Про національну платіжну систему". "З норм закону про забезпечувальні внески в ЦП для МПС буде прибрана вся конкретика про розмір депозитів, терміни їх перерахування, порядок списання штрафів з цих сум, це буде визначатися нормативним актом уряду за погодженням з ЦБ",- говорить один зі співрозмовників "Ъ", знайомий з підсумками наради. Таким чином, схвалені на нараді документи радикально змінюють ті, що були підписані зовсім недавно - 5 травня.

Нагадаємо, вимога до МПС розміщувати в ЦБ страхові депозити з'явилася в законі після того, як Visa і MasterCard перестали обслуговувати карти російських банків, які потрапили під санкції США (банк "Росія", СМП-банк та ін.). З цих депозитів передбачалося компенсувати збитки в разі блокування операцій по картах. Враховуючи, що розмір потенційних внесків (майже $3 млрд для Visa і MasterCard) багаторазово перевищує виручку МПС в Росії, постало питання про доцільність їх подальшої присутності на російському ринку.

Читайте такожForbes: Як санкції США проти РФ призведуть до падіння режиму ПутінаПрес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив проведення наради по зазначеній тематиці, але коментувати прийняті рішення відмовився. Відмовилися від коментарів і Visa, і MasterCard, але вони участі в нараді не приймали.

Всі поправки планується внести в уряд вже на цьому тижні і оперативно прийняти у весняну сесію Держдуми (до 1 липня). Але питання все одно виникають - тепер вже у банкірів.