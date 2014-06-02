Міндоходів у травні відшкодувало підприємцям майже 5 млрд гривень ПДВ

Міністерство доходів і зборів України за результатами роботи у травні відшкодувало підприємцям України 4,9 млрд грн платежів з податку на додану вартість і повернуло до бюджету 2,9 млрд грн у рамках боротьби з «податковими ямами», що дозволяють бізнесу ухилятися від сплати податків і зборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Щомісячно ми збільшуємо виплати з відшкодування ПДВ. У квітні підприємці одержали 4,2 млрд грн, у травні – на 16% більше», – цитує прес-служба першого заступника міністра доходів і зборів України Ігоря Білоуса.

Як зазначили у прес-службі, Міндоходів сьогодні працює над системними змінами в адмініструванні ПДВ і готові до діалогу з бізнесом у цій сфері.

Водночас, кажучи про боротьбу з «податковими ямами» – фіктивними підприємствами і схемами, що дозволяють незаконно формувати податковий кредит, Білоус повідомив, що в 2013 році тіньовий оборот «податкових ям» становив понад 300 млрд грн, а обсяг недоотриманих бюджетом коштів – близько 50-70 мрлд грн.

«Податкові ями існували завжди, але останніми роками проблема розкрадання ПДВ набула катастрофічних розмірів. Боротьба з нею складна, оскільки на відміну від організаторів цих схем, ми працюємо виключно в правовому полі», - сказав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодування податку на додану вартість підприємцям України у 1-му кварталі поточного року становив 8,9 млрд грн, а в першій декаді квітня - 1,4 млрд грн.

10 квітня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645). Зокрема, закон передбачає введення обов'язкового оприлюднення списку платників ПДВ, які одержують відшкодування з державного бюджету України.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи це нововведення, заявив, що це “ще один крок у боротьбі з корупцією”. У зв'язку з цим Кабінет міністрів має намір ввести практику щомісячної публікації переліку підприємств, які одержують бюджетне відшкодування платежів з податку на додану вартість.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Яценюк доручив протягом двох тижнів ліквідувати всі корупційні схеми у податковій і на митниці. Водночас, наприкінці травня на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Шлапак зазначав, що Міндоходів залишається непрозорим міністерством.

Як очікується, на початку червня відбудеться велика нарада за участі керівництва Міндоходів і Мінфіну, присвячена результатам роботи з детінізації економіки України.