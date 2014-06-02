Долар на міжбанку піднявся до 11,92 грн

У понеділок, 2 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 11,8000/11,9200, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні встановилися на рівні 16,0750/16,2410.

Ціни на російську валюту склали 0,3382/0,3416.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - до 1,3619/21 (п'ятниця - 1,3606/08).

Читайте такожУ Мінфіні кажуть, що грошей для компенсації втрат від валютних стрибків немає

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 30 травня, на закриття торгів на міжбанку цінові рівні щодо долара-гривні склали 11,8300/11,8800.

Ринок євро-гривня закрився на рівнях 16,1000/16,1720.

Нацбанк у п'ятницю вийшов на ринок із купівлею американської валюти за курсом 11,77 грн.