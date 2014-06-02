Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

На поточному тижні динаміка євро на міжнародному ринку буде визначатися новинами із США і країн зони євро. Основною подією стане засідання ЄЦБ щодо процентної ставки, від якого чекають пом'якшення монетарної політики, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, євро на міжнародному ринку на поточному тижні може коливатися в діапазоні 1,3500-1,3700. Середній курс продажу готівкового євро при стабільному курсі долара може скласти 16,22-16,46 грн.

Читайте такожУ Мінфіні кажуть, що грошей для компенсації втрат від валютних стрибків немаєГривня на поточному тижні може продовжити помірне зміцнення, що буде обумовлено низьким попитом на іноземну валюту на міжбанківському ринку у зв'язку з початком нового місяця. Проте значного оптимізму на валютному ринку не очікується, через те, що зберігається неспокійна ситуація в східній частині країни. На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні може знаходитися в межах 11,85-12,3 грн.

Читайте такожШлапак запевняє, що подальшого знецінення гривні не будеРосійський рубль на поточному тижні може залишитися під тиском. Це буде обумовлено як поступовим зміцненням гривні, так і падінням рубля проти долара США. Середній курс продажу готівкового рубля в Україні в цей період може коливатися в діапазоні 0,345-0,357.