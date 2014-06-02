Нацбанк купив $215 млн на валютному міжбанку

Національний банк України 30 травня придбав 215 млн дол. на міжбанківському валютному ринку, повідомила прес-служба регулятора з посиланням на заступника директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олександра Арсенюка.

За словами чиновника, ситуація на валютному ринку останнім часом мала тенденцію до поліпшення. Зокрема, чистий валютний попит, який спостерігався протягом першого кварталу 2014 року, змінився в квітні-травні на чисту пропозицію.

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"Національний банк бачить свою задачу в згладжуванні різких коливань курсу гривні. Крім того, враховується необхідність вживати заходи щодо поповнення міжнародних резервів держави. Тому було прийнято рішення вийти 30 травня на міжбанківський валютний ринок для купівлі іноземної валюти", - зазначив він.

На думку Арсенюка, зазначена тенденція свідчить про поступове поліпшення ринкових очікувань учасників валютного ринку, цьому сприяє початок виконання Україною масштабної стабілізаційної програми, підтримуваної фінансуванням МВФ.