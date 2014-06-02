НБУ продовжив обмеження на продаж готівкової валюти до вересня

Національний банк України продовжив до вересня обмеження на продаж готівкової валюти для фізичних осіб на рівні 15 тис. грн.

Про це йдеться в постанові Нацбанку №328, яка набуває чинності з 1 червня і діє до 1 вересня.

Читайте такожНацбанк купив $215 млн на валютному міжбанку

Постанова також продовжує обмеження на зняття грошових коштів в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 15 тис. грн на добу на одного клієнта (у еквіваленті за офіційним курсом).

Згідно з постановою, на 3 місяці продовжується дозвіл резидентам здійснювати погашення кредитів у іноземній валюті не раніше терміну, передбаченого договором.

Постанова передбачає продовження дії норми, що передбачає встановлення нульової ставки резервування коштів за договорами про залучення банками коштів у іноземній валюті від нерезидентів на строк до 183 календарних днів.

Триває також заборона на здійснення операцій з купівлі-продажу інвалюти на міжбанківському валютному ринку без поставок валют.

Крім цього, нормативний акт призупиняє випуск банками депозитних сертифікатів.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право у разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.