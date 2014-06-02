Росія вибула зі списку 25 найбільш популярних у інвесторів країн

Рік тому Росія посіла 11 позицію з 25, пишуть "Ведомости".

Експерти A.T. Kearney відзначають зниження інтересу і до інших держав з економікою, що розвивається на тлі повернення інтересу до США. За словами партнера A.T. Kearney Пола Лаудісіни, «триває втеча до безпечних активів або до тих, які вважаються такими».

Росія втратила частинупривабливості для іноземних інвесторів через непередбачуваність державної політики і втручання держави в економіку, заявив Лаудісіна в інтерв'ю The Wall Street Journal. "Хоча "польова робота" над нашим опитуванням була завершена до приєднання Криму, можу припустити, що конфлікт з Україною лише посилив би занепокоєння інвесторів", - додав він.

Перше і друге місце в 2014 р. знову посіли відповідно, США і Китай. Рейтинг був створений у 1998 р., і перші чотири роки США займали 1-е місце, в 2002 р. вони поступилися його КНР і змогли повернути лише рік тому. За словами Лаудісіни, на користь США йдуть досить високі (для розвиненої країни) темпи зростання населення, що частково пояснюється міграцією, а також підвищення власного виробництва нафти і природного газу.

Канада піднялася з 4-го на 3-е місце, потіснивши з нього Бразилію на 5-ту сходинку. Великобританія перескочила з 8-ї відразу на 4-ту позицію. До десятки також увійшли Німеччина, Індія, Австралія, Сінгапур, Франція. Більшість розвинених країн з 25 зазначених у рейтингу поліпшили показники, порівняно з минулим роком, винятками стали Австралія, Іспанія, Японія.

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Ставлення до багатьох країн, що розвиваються, навпаки, стало менш оптимістичним: Мексика вилетіла за межі десятки (з 9-го на 12-е місце), Індонезія перемістилася з 24-го на 25-е місце.

Данія цього року потрапила до рейтингу A.T. Kearney вперше за весь час його існування, посівши 23-е місце. Туреччина не входила до списоку найбільш цікавих іноземним інвесторам країн у 2013 р., але повернулася до нього в 2014 р. - на 24-у сходинку.

Рейтинг A.T. Kearney складається з урахуванням політичних, економічних факторів, а також систем регулювання у відповідних країнах, в його основі дані опитування топ-менеджерів 300 великих компаній світу, річний виторг яких перевищує $1 млрд.