Держборг України в квітні знизився на $676 млн

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол., повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

При цьому, за даними міністерства, загальна сума держборгу в гривневому еквіваленті на 30 квітня становила 743,577 млрд грн, що на 3,01%, або на 21,74 млрд грн більше за показник на кінець березня.

За інформацією Мінфіну, за січень-квітень 2014 року сума державного і гарантованого державою боргу України знизилася на 7,893 млрд дол., або на 10,79%.

Прямий і гарантований державою зовнішній борг у квітні знизився на 103 млн. дол., або на 0,27%, - до 36,857 млрд дол., внутрішній - на 575 млн. дол., або на 1,98%, - до 28,360 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в квітні знизився на 465 млн. дол., або на 0,86%, - до 53,410 млрд дол. (608,955 млрд у гривневому еквіваленті), його частка в загальній сумі державного і гарантованого державою боргу в квітні збільшилася на 0,14 п.п. – до 81,90%. Зокрема зовнішній борг уряду збільшився на 9 млн. дол., - до 27,794 млрд дол., внутрішній - знизився на 474 млн. дол., або на 1,8%, - до 25,614 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в квітні знизилася на 211 млн. дол., або на 1,76%, - до 11,807 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,062 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 2,745 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол. (721,837 млрд у гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол., або на 9,87%, менше за показник на початок поточного року в 73,110 млрд дол.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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