НБУ не відкликатиме валютну ліцензію у «Актабанку»

Національний банк України скасував дію свого розпорядження про відкликання валютної ліцензії «Актабанку», повідомляється на сайті регулятора.

«Дія розпорядження Національного банку України від 22 травня 2014 № 299-р про відкликання генеральної ліцензії від 5 жовтня 2012 року № 243-3 на здійснення публічним акціонерним товариством "Актабанк" валютних операцій зупинено за розпорядженням Національного банку України від 30 травня 2014 № 321-р», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 22 травня відкликав ліцензію на проведення валютних операцій у «Актабанк» (м. Дніпропетровськ), що входить до групи середніх за активами. Нацбанк пояснив своє рішення порушеннями банком вимог чинного законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

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21 травня Нацбанк повідомив про проведення перевірок 8 банків щодо валютного законодавства та припинення доступу банків, що перевіряються, до Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України на час перевірок.

Довідка УНІАН. «Актабанк» працює на ринку України з 2008 року і входить до групи середніх банків. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.