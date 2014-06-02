Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні становив $4,5 млрд

Зведений платіжний баланс України в січні-квітні 2014 року зведено з дефіцитом у 4,508 млрд дол. США проти профіциту в 2,748 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в квітні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 232 млн. дол. і, таким чином, значно скоротився порівняно з першими місяцями 2014 року (2,138 млрд дол. у лютому і 1,935 млрд дол. – у січні), що було зумовлено переходом до гнучкого курсоутворення.

Дефіцит поточного рахунку в січні-квітні становив 442 млн. дол., що в 9 разів менше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року. Зокрема в квітні вперше з січня 2012 року зафіксовано профіцит поточного рахунку, який становив 186 млн. дол.

«Головним чинником збалансування зовнішньої позиції країни стало скорочення імпорту товарів (на 30%) унаслідок девальвації національної валюти (з початку року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні слабшав на 24,6%) і тривалого зниження економічної активності», - йдеться в повідомленні регулятора.

Експорт товарів у квітні скоротився на 12,1% у річному вимірюванні – до 5,2 млрд дол. через слабкий зовнішній попит і зниження промислового виробництва. Окрім продукції АПК, експорт якої збільшився на 8,9% (завдяки збільшенню на 69% поставок рослинної олії), щодо решти всіх груп товарів відбулося скорочення експорту. Так, експорт продукції хімічної промисловості скоротився на 23,4%, металургії – на 19,4%, машинобудування – на 22%, мінеральних продуктів на 15,8%.

Імпорт товарів знизився на 30% у річному вимірюванні - до 5,2 млрд дол. через девальвацію гривні і знижений внутрішній попит. Загальне скорочення неенергетичного імпорту становило 35,3%, імпорт продукції машинобудування скоротився на 44%, хімічної промисловості – на 31,4%, продовольчих товарів – на 34,3%.

У квітні фінансовий рахунок було зведено з дефіцитом у 418 млн. дол. проти профіциту в 1,9 млрд дол. роком раніше. За інформацією регулятора, формування дефіциту фінансового рахунку сталося внаслідок відпливу прямих іноземних інвестицій, який становив 430 млн. дол. За підсумками січня-квітня дефіцит фінансового рахунку становив 4,074 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року був профіцит у 6,905 млрд дол.

У квітні було здійснено чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 654 млн. дол., при цьому станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів становив 14,2 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту на 1,9 місяця.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України в січні-березні 2014 року зведено з дефіцитом у 4,276 млрд дол. проти профіциту у 1,821 млрд дол. роком раніше, в березні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 203 млн. дол.

Зведений платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.

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