Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс у 2 рази

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на початок червня становив 8,053 млрд грн, що на 4,242 млрд грн, або в 2,1 разу більше, ніж на початок травня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, у порівнянні з початком року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс у 4,6 разу, а в річному вираженні порівняно з початком червня 2013 року залишок виріс в 2 рази.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на початок травня становив 3,811 млрд грн, що на 397,850 млн грн, або на 9,45%, менше, ніж на початок квітня 2014 року.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі оновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн грн відповідно.

