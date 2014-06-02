Долар зріс до 12,05 гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/11,9200, на 12:00 звузився спред до 11,8300/11,9000. На закриття торгів цінові рівні зросли 12,0000/12,0500.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0750/16,2410, на 12:00 ціни становили 16,0845/16,1835. На закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору до 16,3335/16,4055.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3382/0,3416, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3385/0,3408. На закриття торгів ціни піднялися до 0,3411/0,3431.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3640.