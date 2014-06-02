Нацбанк обмежив зняття грошей з гривневих рахунків

Національний банк України встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з депозитних та поточних рахунків на рівні 150 тис. грн.

Про це йдеться в постанові Нацбанку №328, яка набула чинності з 1 червня і діє до 1 вересня.

«Банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті з поточних (зокрема карткових) і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 150 тис. гривень на добу на одного клієнта», - йдеться в постанові.

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Ці вимоги не поширюються на видачу готівкових коштів за зарплатними, пенсійними, стипендійними та іншими соціальними проектами, а також за поточними і депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою і в межах внесеної суми готівкою.

Як повідомляв УНІАН, зазначеною постановою регулятор також продовжив до вересня обмеження продажу готівкової валюти для фізичних осіб на рівні 15 тис. грн., а також обмеження на зняття коштів у іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 15000 гривень на добу на одного клієнта (в еквіваленті за офіційним курсом).