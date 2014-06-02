Російським банкам прогнозують подальше падіння прибутку

Прибуток російських банків в 2014 році продовжить знижуватися через зростання ризиків, повідомила перший заступник голови Банку Росії Ксенія Юдаєва на засіданні робочої групи комітету Держдуми з фінринків, передає Прайм.

"Прибуток банків у 2014 році знизиться ще більше через створення резервів", - сказала Юдаєва, зазначивши при цьому, що створення підвищених резервів необхідне через зростання ризиків".

Прибуток російських банків за підсумками 2013 року скоротилася на 1,8% порівняно з попереднім роком і склав 993,6 млрд рублів.

Минулого тижня за МСФЗ за 1 квартал відзвітували два найбільші банки країни - Сбербанк і ВТБ. Згідно з представленими даними, обидві банківські групи недорахувалися частини прибутку через більш ніж дворазове зростання витрат за достворення резервів. Масштаби втрат виявилися різними. Якщо у Сбербанку чистий прибуток в річному вираженні знизився на 17,6%, то у ВТБ - в 39 разів.

Читайте такожПлатоспроможність росіян за кредитами впала до трирічного мінімуму

ВТБ пояснював достворення резервів уповільненням економічного зростання, падінням курсу рубля і кризою в Україні. "Уповільнення економічного зростання в Росії і криза в Україні мали значний вплив на обсяг створених резервів. Ми значно збільшили відрахування в резерви і вважаємо, що це правильна консервативна політика щодо забезпечення подушки безпеки", - пояснив фінансовий директор ВТБ Герберт Моос.

Читайте такожПопит на валюту в Росії різко зріс через агресію Путіна проти України - ЗМІ

За словами фінансового директора Сбербанку Олександра Морозова, найважливішими факторами в достворенні резервів були ослаблення національної валюти і сильне зростання в першому кварталі кредитного портфеля банку (він збільшився на 25,6%).

"Значна частина резервів складається з тих резервів, що створюються за природного зростання портфеля, портфель зріс дуже сильно, і значна частина резервів була неминуче створена. Друга частина була створена у зв'язку з падінням рубля в першому кварталі, і це теж важлива частина", - пояснив Морозов.

Читайте такожУ Росії зафіксовано рекорд відтоку коштів

За словами Юдаєвої, ЦБ РФ планує розширити механізм рефінансування під заставу облігацій. Якщо раніше мегарегулятор повідомляв про прийняття в якості застави облігацій чотирьох автодорожніх компаній, то в перспективі цей перелік може бути розширено.

Читайте такожФонди Morgan Stanley скоротили інвестиції в Росію на 30%

"Механізм створений на майбутнє. Ми сподіваємося, що в майбутньому таких проектів буде більше", - сказала Юдаєва.