«Київобленерго» залучило $6 млн кредиту в «Ощадбанку»

Енергопостачальне підприємство «Київобленерго», що належить компанії VS Energy International (Нідерланди), за результатами відкритих тендерних торгів 26 травня уклало договір з «Ощадбанком» на залучення кредиту в розмірі 6 млн дол. для поповнення обігових коштів.

Про це йдеться в повідомленні «Київобленерго» на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 3 роки під 11% річних.

У тендерній документації також зазначається, що конкуренцію «Ощадбанку» склав «Перший інвестиційний банк», який запропонував більш високу ставку за кредитом (13,5%).

Як повідомляв УНІАН, 26 травня компанія «Рівнеобленерго», яка також належить VS Energy International, залучила аналогічний кредит на 6 млн дол. в «Ощадбанку».

На початку лютого 2013 року американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «Київобленерго» та 84,56% акцій «Рівнеобленерго» компанії VS Energy International.

Американська корпорація AES виручила в результаті продажу «Київобленерго» і «Рівнеобленерго» компанії VS Energy International 113 млн дол.

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Довідка УНІАН. «Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), і поставляє електроенергію споживачам регіону.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром Бабаковим.

VS Energy експлуатує ряд обласних енергопостачальних підприємств в Україні, зокрема «Чернівціобленерго», «Херсонобленерго», «Севастопольенерго», «Миколаївобленерго», «Закарпаттяобленерго».

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.