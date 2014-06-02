Великобританія дасть Україні 10 млн фунтів на реформи

Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт підтвердив взяті раніше зобов’язання надати Україні технічну та експертну допомогу обсягом до 10 млн фунтів стерлінгів.





Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з міністром Кабінету міністрів Остапом Семераком, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначається в повідомленні, у зустріч також взяла участь представник Міністерства міжнародного розвитку Великої Британії Франческа Стідсон.

Допомога з боку Великої Британії, зокрема, піде на підтримку економіки та діяльності державних органів в України.

Крім того, сторони обговорили відновлення спільної програми ЄС та України з популяризації європейських цінностей «Сильніші разом».

Український урядовець і британський дипломат також порушили тему дострокових парламентських виборів в Україні та питання конституційної реформи, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що Британія виділить 10 млн фунтів стерлінгів термінової технічної допомоги для проведення економічних та політичних реформ в Україні.