Нацбанк хоче обмежити готівковий розрахунок до 100 тисяч гривень

Відповідний проект постанови правління НБУ розміщено на сайті регулятора.

«У зв'язку зі значним рівнем готівкових розрахунків у фінансовій системі України, збільшенням обсягів готівки у позабанківському обігу, потребою у забезпеченні стабільних надходжень готівки до банківської системи і прискоренні її обігу, пропонується знизити граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб до 100 000 гривень», - йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

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Як наголошується в аналізі регуляторного впливу зазначеного проекту постанови, скорочення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізосіб зменшить рівень готівкових розрахунків у фінансовій системі України і сприятиме прискоренню розвитку безготівкових розрахунків, певною мірою забезпечить стабільне надходження готівки до банківської системи і прискорить її обіг.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2013 року набрала чинності постанова Нацбанку, якою регулятор обмежив готівкові розрахунки для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб у разі розрахунків з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному засвідченню, до 150 тис. грн.

Рада Національного банку України рекомендувала правлінню розглянути можливість зниження суми обмежень за готівковими розрахунками з 150 тис. грн до 100 тис. грн.