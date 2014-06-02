Більше 500 банків Росії погодилися надавати США дані про американських клієнтів

Дані про рахунки своїх американських клієнтів погодилися надавати владі США 515 російських банків.

Про це повідомило міністерство фінансів США, передає ІТАР-ТАСС.

Інформацію вони будуть направляти безпосередньо в Службу внутрішніх доходів (податкове відомство).

Це пов'язано з тим, що в результаті введених Вашингтоном санкцій проти РФ США припинили всі переговори з Москвою про приєднання до FATCA.

Всього в цьому списку фігурують 77 тисяч банків з 70 країн.

Режим збору податкової інформації FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Закон про дотримання податкових вимог щодо закордонних рахунків) передбачає, що іноземні фінансові установи повинні укласти угоди з федеральним податковим відомством США з метою виявлення рахунків американських платників податків та інформування про них. Закон починає діяти з 1 липня, а реєстрація іноземних банків у податкових органах США тривала до 5 травня.

Закон зобов'язує неамериканські банки відправляти в податкове відомство дані про рахунки американських резидентів - фізичних і юридичних осіб. Якщо банки не підписують відповідну угоду з США, то проти них починають діяти санкції. Зі всіх платежів на їх користь, що проводяться з використанням кореспондентських рахунків в американських банках, будуть стягувати 30-відсотковий податок: спочатку тільки з пасивного доходу, отриманого на території США (наприклад, відсотків), а з 2017 року - з доходів від продажу цінних паперів і транзитних платежів.

Крім того, некоректне надання інформації передбачає штраф у розмірі від $10 до 50 тис.