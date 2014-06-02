Мінфін не планує залучати валюту на ОВДП-на аукціонах у червні

Міністерство фінансів України планує провести чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в червні поточного року, на яких не планує розміщувати валютні ОВДП, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, аукціони планується провести 3, 10, 17 і 24 червня. На першому аукціоні 3 червня Мінфін запропонує гривневі облігації терміном обігу 2 і 5 років, на другому і третьому аукціонах 10 і 17 березня - гривневі облігації терміном обігу 5 років, на четвертому аукціоні 26 червня – 7-річні гривневі облігації.

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Як повідомляв УНІАН, в травні Мінфін провів чотири аукціони з розміщення ОВДП, в ході яких до держбюджету залучено 2,344 млрд грн і 254,73 млн. дол.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.