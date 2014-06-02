У Криму зі сховищ Ощадбанку викрали 300 кг золота й дорогоцінних металів - Петренко

У Криму зі сховищ Ощадбанку викрали 300 кг золота й дорогоцінних металів, які фігурували в одній із кримінальних справ і перебували на зберіганні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Він розповів, що рішенням місцевої ради у Криму від 30 квітня було націоналізовано все майно України.

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Крім того, було окреме рішення щодо націоналізації конкретних державних підприємств.

За словами Петренка, у Кремля не виникло питань щодо легітимності таких рішень кримської влади.

Зокрема, до золотовалютних резервів Нацбанку Росії було віднесено активи та гроші Національного банку України у Криму.

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“За нашою офіційною інформацією, отриманої від НБУ, мова іде про 700 млн грн у вигляді активів, та близько 2 млрд у вигляді іпотечних зобов'язань перед Національним банком, і 4 млрд готівки у сховищах НБУ. Всі ці вкрадені кошти в сумі близько 6 млрд грн зарахували до своїх золотовалютних резервів у Нацбанку Росії. Так само, через протиправні дії державних банківських установ Росії були втрачені чисті активи комерційних і державних банків в обсязі близько 17 млрд грн. Ми також зафіксували факт викрадення зі сховищ Ощадбанку на території Криму 300 кг золота та дорогоцінних металів, які знаходилися там на зберіганні в рамках кримінальної справи. На підставі підробних рішень місцевих судів і органів влади ці цінності були викрадені”, - сказав міністр юстиції.