В окупованому Криму вирішили урізати розмір мінімальної зарплати

Міністерство соціальної політики окупованого Криму пропонує встановити в республіці на перехідний період мінімальний розмір оплати праці в бюджетній сфері в 4628 рублів, а у позабюджетної - 4141 рубль, повідомила "міністр соціальної політики" РК Олена Романовська, передають "Новини Криму".

«Пропонуємо в середу, 4 червня, від імені голови Ради міністрів винести на розгляд Держради Криму проект постанови про встановлення на перехідний період мінімального розміру оплати праці в 4628 рублів для бюджетної сфери і для позабюджетної сфери 4141 рубль», - заявила вона.

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