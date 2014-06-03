Курс долара до кошика основних валют біля позначки 4-місячного максимуму

На торгах 3 червня курс долара до кошика основних валют тримається поблизу чотиримісячного максимуму за рахунок хороших економічних показників США і напередодні наради Європейського центрального банку, передає Reuters.

Індекс долара знизився на 0,05 відсотка - до 80,601, піднявшись у понеділок до максимуму чотирьох місяців 80,681.

Американський Інститут управління постачаннями в понеділок виправив індекс виробничої активності за травень з 53,2 пункту до 55,4 пункту, пояснивши це помилкою в розрахунку сезонних факторів.

Читайте такожУ Мінфіні обіцяють курс по 11 гривень за доларКурс долара до ієни знизився на 0,03 відсотка - до 102,33 ієни, завершивши понеділок максимальним більш ніж за два місяця зростанням. Курс євро до долара піднявся на 0,07% - до $1,3603.

Тиск на євро надають дані про уповільнення інфляції в Німеччині до мінімального за кілька років значення в травні. Це підсилило очікування нових дій ЄЦБ на нараді в четвер. Центробанк, за прогнозами, знизить ставку рефінансування, введе негативну депозитну ставку і запустить довгострокову програму кредитування компаній.