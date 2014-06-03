Польща скоротила експорт товарів до України

Найбільший західний сусід України, Польща в першому кварталі поточного року скоротила експорт товарів до України на 18,7% через сповільнення економічного зростання і девальвації української гривні, яка в березні впала до американського долара майже до 12 грн з 8 грн у 2009-2013 роках.

Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на віце-прем'єра польського уряду Януша Пехочинського, який зазначив, що падіння польського експорту до України виявилося значнішим, ніж до Росії, де зниження становить близько 5%.

"Сповільнення польського експорту до Росії й України є результатом негативних тенденцій у російській і українській економіках. Особливо істотний вплив на результати польського експорту до цих країн має знецінення рубля і гривні, що спостерігається з початку року. Крім того, негативні тенденції посилюють побоювання польських підприємців через можливий розвиток українсько-російської кризи", - зазначає агентство з посиланням на очолюване Пехочинським міністерство економіки.

У міністерстві повідомили, що польські компанії відзначають падіння попиту з боку партнерів в Україні і проблеми з оплатою за вже поставлені товари, а також бачать загрозу для своїх інтересів у зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні.

За даними міністерства, на українському ринку працює 12 тис. польських компаній, а в Росії, яка є для Польщі другим найбільшим ринком збуту товарів після Євросоюзу, - 9 тис. компаній.

"Наші підприємці вже краще себе почувають після першого шоку на російському ринку. Звичайно, ціною нижчої маржі. Але дуже важливо не дати себе видавити з цих ринків (російського і українського – УНІАН) дешевшими продуктами з інших ринків", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними польської статистики, торік Україна посіла восьме місце в десятці найбільших ринків збуту польських товарів на фоні п'ятого місця Російської Федерації.

Виробники з Польщі експортували до України товарів на 4,3 млрд євро, тоді як до Росії – на 8,1 млрд євро при загальному експорті більш як на 150 млрд євро.

Близько 75% всього польського експорту торік припадало на 28 країн Європейського Союзу.

Читайте такожСвітові ціни на продовольство зростають через ситуацію в Україні