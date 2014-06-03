Долар продовжує рости - 12,20 гривень

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 16,1875/16,5980.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,9000/12,2000. Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,3400/0,3485. Котирування з євро-гривні пішли вгору - 16,1875/16,5980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3604/06 (понеділок - 1,3619/21). Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,0000/12,0500. Читайте такожНацбанк купив $215 млн на валютному міжбанку

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