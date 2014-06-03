Доходи держбюджету України зросли на 15 млрд гривень

В загальний і спеціальний фонди державного бюджету України за січень-травень 2014 року, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 150,5 млрд грн, що на 11,2%, або на 15,1 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, в січні-травні 2014 року в загальний фонд держбюджету надійшло 131,8 млрд грн (99,8% суми, передбаченої бюджетним розписом на зазначений період), що на 13,9 млрд грн, або на 11,8%, перевищує показник січня-травня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 18,6 млрд грн, що вище минулорічного показника на 1,2 млрд грн, або на 7%.

Також повідомляється, що в січні-травні ц.р. відшкодовано 18 млрд грн ПДВ, що на 5,7 млрд грн, або на 24,1%, менше відповідного показника за січень-травень 2013 року.

Читайте такожМіндоходів у травні відшкодувало підприємцям майже 5 млрд гривень ПДВ

Як повідомляв УНІАН, за січень-квітень 2014 року в загальний і спеціальний фонди державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 120,4 млрд грн, що на 13,5%, або на 14,3 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року.

Читайте такожДержбюджет може недоотримати 6 млрд доходів за підсумками п'яти місяців

Верховна Рада 27 березня прийняла закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", який передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

