Генпрокуратура відкрила справу проти сина Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві з нагоди 100 днів від дня призначення в.о. генпрокурора Олега Махніцького повідомив заступник генпрокурора Олексій Баганець.

“Генпрокуратурою України, Головним слідчим управлінням, зареєстровано кримінальне провадження відносно Олександра Януковича, який за попередньою змовою з іншими особами організував ухилення від сплати податків фірмами групи компаній “МАКО”, а також дочірнім підприємством “Артемівський завод шампанських вин”... На сьогоднішній день виявлено більше 10 млн грн (ухилення від сплати податків) і проводиться досудове розслідування”, - сказав Баганець.

Він повідомив, що 29 квітня 22 групи слідчих Генпрокуратури разом із працівниками УБОЗ зайшли на 22 об'єкти в Донецькій області, які входять до складу групи компаній “МАКО”, але через декілька хвилин були заблоковані людьми, озброєними автоматами і гранатометами, та виведені з цих приміщень.

Таким чином, зазначив заступник генпрокурора, слідчі дії були унеможливлені.

“Прийде час - і ми висунемо за цим фактом підозру Олександру Януковичу, але й складемо обвинувальний акт”, - наголосив Баганець.

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Як повідомляв УНІАН , в лютому екс-президент України Віктор Янукович зі своїми синами - Олександром і Віктором втік до Росії. Зараз колишній президент і його син Олександр перебувають у розшуку. Їм інкримінується причетність до вбивства сотні мітингувальників на Євромайдані в Києві у лютому.

Також проти сім'ї Януковича були введені економічні санкції з боку США і Євросоюзу, які передбачають арешт банківських рахунків. Швейцарська прокуратура повідомила про блокування активів на суму 140 млн євро, що належать Януковичу і його соратникам.

Довідка УНІАН . Підприємства групи «МАКО» працюють на ринку України з 2009 року. Станом на січень 2013 року в «МАКО» входили близько двох десятків підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії, а також «Всеукраїнський банк розвитку». Серед основних напрямків групи - девелопмент і будівництво, фінансовий сектор і вугільна промисловість.