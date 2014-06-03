Україна подає позов до РФ на 1 трлн гривень за анексію Криму

Україна має намір найближчим часом підготувати й подати позов до Російської Федерації на суму понад 1 трлн грн за незаконне захоплення й грабіж України, заявив у ході виступу в уряді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «Україна почала процеси, а Генеральна прокуратура почала розслідування. І в рамках кримінальної справи український уряд подає позов на суму понад 1 трлн грн. Проблеми лежать у міжнародній правовій площині. Не так багато опцій, куди подати до суду. Але не розкриваючи всі юридичні деталі, я скажу: ми використовуємо всі можливі й законні методи для того, щоб притягти Росію до суду».

Яценюк зазначив, що Україна вже подала позови до Європейського суду з прав людини безпосередньо за анексію Криму. «Ми готуємо й інші позови - зокрема, й до органів державної влади та управління РФ за незаконне захоплення і грабіж України. За це треба буде відповісти. Ми розуміємо, що такі судові процеси не проходять за місяць, але такі процеси матимуть результат», - запевнив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77% тих, хто взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя.

Наприкінці травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін‘юст звернувся із пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту й відчуження на користь України російського державного майна як компенсацію збитків за анексію Криму Російською Федерацією. За словами Петренка, загальна сума збитків, завданих Україні анексією Криму Російською Федерацією, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин і упущеної вигоди.